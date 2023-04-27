الخارجية البريطانية: إجلاء 536 شخصا من السودان

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قد أكد فى وقت سابق، أن بلاده ستواصل العمل من أجل وقف الاشتباكات فى السودان.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.