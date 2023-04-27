فرنسا تنفذ عمليات إجلاء جديدة بالسودان وبريطانيا تحذر من القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 10:26 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن باريس أجلت المزيد من الأشخاص من السودان، مضيفة أن من تم إجلاؤهم شملوا أيضا مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد.

وأضافت الوزارة أن فرنسا أجلت حتى الآن 936 شخصا من السودان.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بريطانيا قد لا تكون قادرة على مواصلة إجلاء مواطنيها في السودان عندما ينتهي وقف إطلاق النار، وهو أمر من المقرر حدوثه في وقت لاحق، اليوم الخميس.

وأكد أن عليهم محاولة الوصول على الفور للرحلات الجوية البريطانية التي تغادر البلاد.

وقال في تصريحات صحفية “يتعين التحرك الآن لأنه عندما ينتهي وقف إطلاق النار، فإن قدرتي على إعطاء الضمانات المحدودة التي يمكنني تقديمها حاليا قد تتلاشى وقد لا نتمكن من الإجلاء”.