العالم اليوم - بكلمة في قاموس.. تكريم غير مسبوق للأسطورة بيليه

انتم الان تتابعون خبر بكلمة في قاموس.. تكريم غير مسبوق للأسطورة بيليه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 11:16 صباحاً - أصبحت كلمة "بيليه" الآن كلمة لوصف "الشخص الخارج عن المألوف" حيث تم إدراج اسم الفائز بكأس العالم لكرة القدم 3 مرات كصفة جديدة في النسخة البرتغالية من قاموس ميشايلس.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلقت مؤسسة بيليه وسبورت تي.في حملة "بيليه في القاموس" لتكريم وتخليد إرث اللاعب في مجالات أخرى إلى جانب الرياضة.

وبعد الوصول إلى أكثر من 100 ألف توقيع، أصبح اسم اللاعب السابق الذي توفي في ديسمبر الماضي، مدرجا الآن في القاموس.

وجاء في القاموس الذي تم الكشف عنه في حدث القمة الرياضي، في باكايمبو، الأربعاء، "بيليه هي صفة تخص أي شيء أو أي شخص خارج عن المألوف، والذي هو بحد ذاته او بحكم صفاته أو قيمه أو تفوقه لا يمكن أن يساوي أي شيء أو أي شخص آخر، تماما مثل بيليه".

وأضاف القاموس: "إديسون أرانتس دو ناسيمنتو (1940-2022)، يُعتبر أعظم رياضي على مر العصور وهو شخص استثنائي، لا يضاهى، وفريد من نوعه. أمثلة: إنه بيليه في كرة السلة، وهي بيليه في التنس، وهي بيليه في الدراما البرازيلية، إنه بيليه في الطب".

وتم تقديم لوحة تتضمن الكلمة الجديدة لعائلة بيليه وأدرجها قاموس ميشايلس بالفعل في نسخته الرقمية. وسيتم أيضا تضمين التعريف في النسخة المطبوعة التالية.

وقال جو فراجا، المدير التنفيذي لمؤسسة بيليه "حملة بيليه في القاموس هي واحدة من أكثر الحملات أصالة التي شاركنا فيها على الإطلاق. يعد اسمه في القاموس جزءا مهما جدا من إرثه الذي سيخلد بيليه إلى الأبد".