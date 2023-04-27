القاهرة الإخبارية: اشتباكات بالخرطوم قرب مقر قيادة القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إن هناك اشتباكات جديدة بمختلف القطاعات فى الخرطوم، مشيرة إلى وجود معارك بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بأم درمان، بالإضافة إلى مواجهات وخروقات فى عدد من الأماكن بالعاصمة.
وأضافت القناة الإخبارية، إن ميليشيا الدعم السريع تواصل خرق التهدئة، وتواصل أعمال السلب والنهب بمختلف الولايات.
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