العالم اليوم - لاعب كرة قدم ليبي يختفي في ظروف غامضة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 12:22 مساءً - توترت الأجواء الرياضية في ليبيا خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر اختطاف المهاجم في المنتخب الليبي محمد زعبية، في ظل تضارب المعلومات حول اختفائه.

وبحسب موقع "ليبيا ريفيو" فإن مجموعة مسلحة قامت باختطاف زعبية؛ حيث انقطعت أخباره عن عائلته منذ 20 من أبريل الجاري، ولم يتوصلوا بعد لمكانه.

ودعا أحمد حمزة؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، للإفراج الفوري عن اللاعب الدولي، مطالبا السلطات الدولية بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.

وقال عم اللاعب الصحفي بشير زعبية إنه انقطع الاتصال مع نجل شقيقه، منذ يوم الخميس الماضي.

وقال زعبية في منشور له على موقع "فيسبوك": "سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول، بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، محمد زعبية... نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس الماضي".

ولعب محمد زعبية لعدة أندية عربية أبرزها الاتحاد الليبي والعربي القطري وشبيبة القبائل ومولودية وهران الجزائريين والترجي التونسي، كما لعب للمنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم 2010.