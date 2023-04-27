عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى بيان صحفى، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه.

وكثفت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ودققت فى بطاقات الوافدين إلى المسجد.