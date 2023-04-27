العالم اليوم - الكرملين يعلق على مكالمة رئيسي الصين وأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 01:19 مساءً - أعلن الكرملين، الخميس، أنه يرحب بأي شيء قد يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال بشأن رأي روسيا في المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء.

لكن الكرملين قال إن روسيا لا تزال بحاجة لتحقيق أهداف ما تسميها "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وتحدث الرئيسان الصيني والأوكراني، الأربعاء، للمرة الأولى منذ إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير العام الماضي، ليتحقق بذلك أحد أهداف كييف التي سعت علانية منذ أشهر لإجراء مثل هذه المحادثات.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على "تويتر": "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.

وفي السياق، أعلنت الحكومة الصينية الأربعاء أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن "تسوية سياسية" للنزاع.