العالم اليوم - كتيبة مانشستر سيتي ترعب أوروبا.. هل يوقفها ريال مدريد؟

انتم الان تتابعون خبر كتيبة مانشستر سيتي ترعب أوروبا.. هل يوقفها ريال مدريد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 01:19 مساءً - قدم مانشستر سيتي مستوى "مخيفا" لبقية أندية أوروبا في شهر أبريل، فاكتسح بايرن ميونيخ الألماني، وبسط سيطرته على إنجلترا، فهزم ليفربول وأرسنال بنتيجة 4-1، وأصبح مرشحا بقوة لتحقيق "ثلاثية الحلم"، ولكن يبقى أمامه عقبة رئيسية، وهي زعيم أندية أوروبا، ريال مدريد الإسباني.

مانشستر سيتي سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في قمة قد تقرر من سيكون البطل الأوروبي، لأنه في حال التأهل، سيواجه أحد قطبي مدينة ميلانو، وهي مواجهة ستكون الكفة فيها لمصلحة السيتي أو ريال مدريد.

ويبقى السؤال الأهم، هل يستطيع "الملكي" إيقاف مانشستر سيتي، وانتزاع التأهل منه، وكسر شوكته للمرة الثانية على التوالي بعد نصف نهائي الموسم الماضي؟

قوة فينيسيوس

هجوميا، سيعتمد "الملكي" بشكل كبير على سرعة ومهارة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جهة اليسار، والتي قد تكون قوة لا يمكن ترويضها، بالنسبة لكايل ووكر الذي قد يدفع بيب غوارديولا ثمن إبعاده عن الفريق لفترات طويلة هذا الموسم.

خبرة الوسط

خبرة نجوم ريال مدريد في خط الوسط قد تكون عاملا مؤثرا في التحكم بالمباراة، فأمثال لوكا مودريتش وتوني كروس، تتفوق في الخبرة على إلكاي غوندوغان ورودري وغيرهم في مانشستر سيتي.

صحوة الدفاع

النقطة الأضعف لريال مدريد هي خط الدفاع، الذي سيعتمد على أنتونيو روديغر ودافيد ألابا، وكلاهما ظهرا بمستوى متذبذب هذا الموسم.

تركيزهما العالي وتقليل الأخطاء في مواجهتين أمام الهداف إيرلنغ هالاند، سيكون مطلبا رئيسي للعبور، وهو أمر غير مستحيل.

فعالية بنزيمة

النجم الفرنسي كريم بنزيمة يجب أن يعيد لنا مستواه في لقاء العام الماضي، عندما صال وجال أمام السيتي. عودة بنزيمة لمستواه من العوامل الرئيسية التي يعول عليها المدرب كارلو أنشيلوتي.

تحجيم دي بروين

تحجيم صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين، هي المفتح لإيقاف الهجوم الناري. المهمة هذه قد تكون على عاتق لاعب الوسط الأوروغواياني المجتهد فيديريكو فالفيردي. إيقاف دي بروين يعني أن وصول الكرات إلى هالاند سيقل كثيرا، مما يعني تقليل فرصة تسجيل الأهداف.