أطباء بلا حدود: عدد كبير من المستشفيات السودانية توقف عن العمل

جدة - نرمين السيد - قال أبو بكر بشير بكرى، مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود بجنوب السودان، إن عددا كبيرا من المستشفيات في السودان توقف عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية كذلك الكوادر الطبية لم تستطع الوصول إلى المستشفيات لممارسة عملهم.





وأضاف بكرى لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أنه بعد مرور 13 يوما من بداية الصراع فى السودان وتزايد أعداد الجرحى أصبح النظام الصحى غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين فى المدن السودانية، مشيرا إلى أن الأوضاع الأخير فاقمت من حدة الأزمة. وتابع مدير العمليات بمنظمة أطباء بلا حدود: "المهم الآن هو كيفية تجاوز هذا الوضع الصعب واستعادة الخدمات الصحية سواء للجرحى أو ضحايا النزاع بشكل مباشر أو المرضى الذين يحتاجون الخدمة الصحية ليس فى الخرطوم، ولكن فى جميع أنحاء السودان، خاصة أن الصراع ليس مقتصرا على العاصمة الخرطوم ولكن هناك مناطق تشهد نزاعا مثل دارفور والنيل الأزرق". ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الجارى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المُتمردة بقيادة، محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف

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