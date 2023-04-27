الجيش السودانى: مواقف الميليشيا السياسية وسيلة للوصول للحكم

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى، إن قواتنا متماسكة وتؤدى دورها فى دحر التمرد بثبات، مضيفا أن شعبنا كسب معركته الوطنية بوقفة صلبة مع قواته.

وتابع فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ولاية غرب دارفور تشهد صراعا قبليا يجرى معالجته، مضيفا أن تحركات ميليشيا الدعم السريع المتهورة تزيد الخسائر على الأرض.

وأوضح أن الميليشيا تستخدم القصف العشوائى بوسط الخرطوم، مضيفا أنه تم التصدى لهجوم على قيادة المنطقة المركزية.

كما أكد أن مواقف الميليشيا السياسية وسيلة للوصول للحكم، بحسب القناة الإخبارية.