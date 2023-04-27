جدة - نرمين السيد - عاد فيروس إنفلونزا الطيور للواجهة من جديد بعد 21 عاما من اكتشافه، وذلك بعد تسجيل أول حالة بشرية فى تشيلى فى مارس الماضى، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا وقلقا لدى السلطات الصحية من إمكانية تطوره وانتشاره من جديد.





كذلك أعلنت كولومبيا رصد 3 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بين البشر، وأفاد المعهد الزراعى الكولومبى أنه تم القضاء على 49 بؤرة لإنفلونزا الطيور كانت موجودة فى سبع مقاطعات فى البلاد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق الطوارئ للقضاء على بؤر الفيروس فى البلاد. كما أعلنت الإكوادور تسجيل أول إصابة بشرية فى فبراير الماضى، وقالت وزارة الصحة إن البشر والحيوانات فى المنطقة التى تم تسجيل الإصابة فيها بوسط البلاد يخضعون للمراقبة الدقيقة لرصد أى عدوى خوفا من انتشار الفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفلونزا الطيور تقسو على أمريكا اللاتينية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.