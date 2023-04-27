جدة - نرمين السيد - رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، التعليق على الاتصال الهاتفى بين الرئيس الصينى شى جين بينج، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، لكنه أشار إلى أن موسكو ترحب بأى شيء يمكن أن يساعد فى إنهاء الصراع.





وقال بيسكوف -فى تصريح صحفى اليوم الخميس- "نحن على استعداد للترحيب بأى شيء يمكن أن يساعد فى إنهاء الصراع فى أوكرانيا فى وقت أقرب، وأيضا يساعد روسيا على تحقيق جميع أهدافها، نحن على استعداد للترحيب بذلك، أما بالنسبة لحقيقة اتصالاتهم فهى مسألة سيادية للبلدين تتعلق بشكل حصرى بالحوار الثنائى بينهما". وذكر المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ليس لديه أى خطط لإجراء اتصالات مع نظيره الصينى شى فى المستقبل القريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: نرحب بأى شىء يساعد فى إنهاء الصراع بـ أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.