رسميا.. بدء عملية تصويت الأتراك بالخارج فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، بدأ المواطنون الأتراك الذين يقيمون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى مقرات البعثات الدبلوماسية التركية، وأيضا فى أماكن التصويت التى تم تجهيزها من طرف الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا.

وافتتحت صناديق الاقتراع فى 156 ممثلية وبعثة دبلوماسية تركية فى 75 دولة، وتستمر عملية التصويت حتى مساء التاسع من مايو المقبل، بينما تستمر عملية التصويت فى المعابر الحدودية (المطارات والمعابر البرية) حتى مساء 14 مايو المقبل، وهو يوم الانتخابات العامة فى تركيا.