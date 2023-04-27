الأردنيون ينجون من قائمة "أكثر الشعوب استخداما للتواصل الاجتماعي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أبريل 2023 04:11 مساءً - دوت الخليج :- نجا الاردنيون من قائمة الشعوب الاكثر استخداما لشبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب "داتا ريبورتال" فقد صنّفت المنصات بحسب المستخدمين النشطين شهريًا، فيما لا تزال منصة الفيسبوك تحتل الصدارة على المستوى العالمي.

وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، لكن لم يعد يستخدمها الأفراد للتواصل فقط، بل أصبحت ملاذًا لهم في كل حين، ما جعلهم يستخدمونها لعدد من الساعات، وهو ما أدى إلى الإدمان لدى فئة كبيرة منهم.

وبحسب القائمة، فإن نحو 4.76 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، أي ما يقل قليلاً عن 60٪ من إجمالي سكان العالم. لكن نمو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تباطأ خلال الأشهر الأخيرة، مع إضافة 137 مليون مستخدم جديد هذا العام، أي ما يعادل نموًا سنويًا بنسبة 3٪ فقط.

وكانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكبر المستفيدين من التحول إلى الرقمية في عالم الدعاية الرقمية. وأظهرت البيانات أن الإنفاق العالمي على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي قد تضاعف أكثر من الضعف منذ تفشي فيروس كورونا، ليصل إلى 226 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

سلبيات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

وعلى الرغم من الإيجابيات التي تتواجد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن استخدامها يحمل في طياته مجموعة من السلبيات، لعلَّ أبرزها:

· انخفاض الثقة بالذات بسبب التعرض المفرط للمقارنة مع حياة الآخرين.

· الانعزال عن المجتمع الواقعي، ما قد يسبب الوحدة.

· القلق والإكتئاب، نتيجة التصفح المتكرر والانتظار.

· اضطرابات النوم خاصةً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم.

· انخفاض معدلات الحركة والنشاط البدني.

· انخفاض في مستويات الأداء في العمل أو الدراسة.

· عدم الاحساس بتعاطف مع الآخرين.

كيف تعرف أنك تعاني من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي؟

هنالك فرق كبير بين إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها كعادة يومية، ومن هذه الفروقات:

· التأثير السلبي في العمل والدراسة.

· استخدام الوسائل في الجلسات العائلية وأثناء تناول الطعام.

· استخدام الوسائل كنوع من أنواع حل المشكلات التي تواجهك أوالهرب منها.

· الشعور بالقلق والاكتئاب والغضب عند عدم القدرة على استخدامها.

· كثرة التفكير فيها عندما لا تستخدمها، مثل نفاذ الطاقة في الهاتف الذكي.

كيف تقلل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟

تُساعد النصائح الآتية على الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما يُسهم في الوقاية من الإدمان أو الحد من فرص حدوثه:

· حذف الوسائل من الهاتف الشخصي واستخدامها من جهاز الحاسوب فهذا يساعدك على تقليل الوقت المستخدم.

· إيقاف تشغيل الهاتف الشخصي أثناء الدراسة والعمل وممارسة الأنشطة الترفيهية وأثناء الجلسات العائلية.

· تخصيص أوقات معينة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع مؤقت للوقت.

· وضع الهاتف خارج غرفة النوم.

· ممارسة هواية جديدة بعيدًا عن التكنولوجيا مثل الرياضة والفنون والطبخ.

· جعل رؤية العائلة والأصدقاء من الأولويات الخاصة بك.