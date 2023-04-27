مراسل «القاهرة الإخبارية»: طوابير طويلة للحصول على الوقود فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه تم توفير الوقود بمحطات الوقود بأم درمان، وتصطف السيارات باختلاف أنواعها سواء خاصة أو سيارات لنقل الركاب فى طوابير طويلة جدًا للحصول عليه، لافتًا إلى أن هناك ناقلات تحمل بعض من المواطنين مع أغراضهم للذهاب إلى ولاية نهر النيل.





وأضاف الجندى، فى مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخضروات متوفرة بمحلات بيع الخضروات بالشارع، كما أن المخابز تعمل بصورة طبيعية وبها عدد من المواطنين الراغبين فى الشراء، كما أن هناك عدد من سيارات النقل التى تحمل البضائع والخضروات موجودة بشوارع أم درمان. وتابع أن خدمة الإنترنت قد عادت إلى أم درمان منذ 3 أيام بمختلف الشبكات، ولا توجد أى مشكلة بالإنترنت أو بالاتصالات أو بإجراء المكالمات، لافتًا إلى أن الإنترنت مازال منقطع بالمناطق التى بها انقطاع للكهرباء، نتيجة ضعف إشارة الشبكة من أبراج التقوية. وأشار إلى أن المواطنين عادوا لحياتهم الطبيعية وبدأوا فى زيارة الأهل والأقارب والجيران، كما أن سيارات نقل الركاب أصبحت تملئ شوارع أم درمان وتحمل عدد من الركاب الراغبين فى الانتقال من مكان لآخر داخل الولاية، رغم استمرار القصف الجوى.

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