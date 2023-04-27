العالم اليوم - تفاصيل الحادث.. انفجار داخل شقة في بيروت والضحية امرأة

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل الحادث.. انفجار داخل شقة في بيروت والضحية امرأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 06:22 مساءً - أفادت معلومات أولية عن انفجار وقع داخل إحدى الشقق السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، الخميس.

وأشارت المعلومات إلى أن الشقة كان يقطن فيها شخص، أوقفته مخابرات الجيش اللبناني الشهر الماضي.

ويبدو أن المواد التي انفجرت هي من مخلفات المواد التي استعملها الموقوف في تصنيعه القنابل والعبوات.

انفجار العبوة أسفر عن وفاة خالة الموقوف وأضرار مادية في المنزل بالإضافة إلى حالة من الهلع في منطقة الجاموس حيث تقع الشقة.

وقالت مواقع لبنانية إخبارية إن الانفجار وقع وسط المنزل، لعبوة صغيرة، بينما كانت خالة المتهم بتنظيف المنزل.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن الشقة التي وقع فيها الانفجار هي ذاتها التي وقع فيها انفجار منذ اسابيع عدة وتمت مداهمتها وأوقف الجيش حينها أحد الأشخاص الذي كان يحضر عبوات ناسفة.