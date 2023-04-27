موفدة إكسترا نيوز: تجهيزات طبية كاملة للمصريين العائدين من السودان (فيديو)

وأضافت فى إفادة لها، على الهواء، أن أعداد المصريين القادمين تتزايد كل ساعة، وهناك مشاعر حب وفخر ويحرص كل مصرى قادم على حمل علم مصر ويهتفون" تحيا مصر".
وتابعت أنه بدأ بالفعل خروج المصريين العائدين من الطائرة وهناك تجهيزات كاملة لاستقبالهم وتم توفير جهود طبية تعمل على قدم وساق على من الطائرات أو بالجانب السودانى.
وأكدت أن القنصليات المصرية تعمل على قدم وساق فى السودان، والجميع متأهب لعودة المصريين بأمان، حيث تعد الجالية المصرية من أكبر الجاليات المتواجدة فى السودان.
وأشارت إلى أنه تم استقبال عدد كبير من غير المصريين من خلال المعبر البرى، بالتنسيق مع دولهم، لأن مصر دائما خير ملجأ وحصن، وهناك إشادات دولية لما تقوم به مصر من دور كبير لتأمين رعاية المصريين وغير المصريين، والحرص على وصولهم أرض الوطن بسلام.
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