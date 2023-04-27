رئيس الوزراء الأوكرانى يدعو البابا فرنسيس لزيارة كييف

جدة - نرمين السيد - وقال شميكال - للصحفيين فى العاصمة روما بعد ساعات من اللقاء حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - "دعوت حضرة البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا شخصيا"، مضيفا أنه ناقش معه خطة السلام التى اقترحها الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، لإنهاء الصراع الروسى الأوكرانى الذى بدأ العام الماضى.

وأوضح أن اللقاء تضمن "مناقشة بصورة أكثر تفصيلا الخطوات المختلفة التى قد يتخذها الفاتيكان" من أجل مساعدة كييف لتحقيق أهدافها.