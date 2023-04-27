مراسل «القاهرة الإخبارية»: الوضع البيئى فى أم درمان ينذر بـ«كارثة كبرى»

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن عددا من الصيدليات فتحت أبوابها اليوم فى أم درمان بالسودان، وعادت للعمل بعد أيام من التوقف، لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أن أم درمان تعانى من مشكلة بيئية كبرى.





وأضاف الجندى، فى مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أم درمان تعانى من تراكم النفايات والقمامة فى الأحياء والشوارع الرئيسية، ما دفع بعض المواطنين للتخلص من تراكمات النفايات فى الشوارع بالحرق. وتابع أن القمامة والنفايات زادت بصورة كبيرة فى الحاويات بالشوارع، ما يؤكد أن الوضع البيئى فى أم درمان أصبح يشكل خطورة، وهو الأمر الذى دفع المواطنين لمطالبة المسؤولين بتوفير سيارات كبيرة لنقل النفايات بعيدًا عن الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، غير أنّ هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن رغم وعود المسؤولين.

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