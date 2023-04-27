موفد إكسترا نيوز: المصريون العائدون من السودان يسجدون فور وصولهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال ياسر عبد الستار، موفد إكسترا نيوز، بقاعدة شرق القاهرة الجوية العسكرية، إن القاعدة ما زالت تستقبل الطائرات العسكرية المصرية القادمة من السودان، وتحمل على متنها أبناء مصر.





قال ياسر عبد الستار مراسل إكسترا نيوز، بقاعدة شرق القاهرة الجوية العسكرية، إن القاعدة ما زالت تستقبل الطائرات العسكرية المصرية القادمة من السودان، وتحمل على متنها أبناء مصر. وتابع أنه بالحديث مع المصريين العائدين على متن هذه الطائرات، تم رصد فرحة عارمة ومشاعر سعادة بالغة بعودتهم إلى أرض الوطن، إذ سجد العديد من المواطنين شكرا لله فور نزولهم من الطائرات. ولفتت إلى أن الكثير من المصريون العائدون يصفون الأوضاع بالسودان بـ«الكارثية» كون الاشتباكات متصاعدة والوضع غير آمن.

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