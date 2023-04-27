القائم بأعمال السفارة السودانية بلندن فى حوار خاص لـ«القاهرة الإخبارية»

جدة - نرمين السيد - وأضاف "على" خلال لقائه مع الإعلامية جمانة هاشم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الميليشيا المتمردة تكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى وقعت فى أخطاء وكنا نتوقع إدانتها لميليشيا الدعم السريع.
وتابع القائم بأعمال السفارة السودانية فى لندن، أن مصر دولة شقيقة، وما يحدث فى السودان له تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن آلاف المواطنين السودانيين فروا من القتال نحو مصر.
وثمن على دور مصر مع السودان فى الأزمة، قائلًا إن مصر سهلت حصول السودانيين على التأشيرات، وهذا هو الدور المتوقع منها، كما أن مصر تتعاون مع الجيش الوطنى السودانى ولا تتعاون مع ميليشيات.
وأوضح: مصر تدرك أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فى السودان، فضلًا عن أن لها دور أساسى فى الوصول إلى حلول سياسية أو مبادرات لحل الأزمة".
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