الاردن : وفاة شاب بعد عملية تكميم معدة في ماحص

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- توفي شاب امس الثلاثاء في منطقة ماحص داخل احد المستشفيات . وقال اقارب المتوفي : ان الشاب اجرى عملية تكميم معدة وعلى اثرها تعرض اوعكة صحية ادت الى وفاته . وكان المرحوم نعى صديقه ليلحقه بعد 3 ايام .

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