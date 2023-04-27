القاهرة الإخبارية.. مبادرة «إيجاد» لاقت قبولا كبيرا لدى السودانيين

جدة - نرمين السيد - كشف الكاتب الصحفى السودانى محمد عبدالرحمن، ملامح الوضع الإنسانى فى السودان، مشيرًا إلى نزوح أعداد كبيرة من السودانيين إلى مدينة بورتسودان، وباتت الحركة قليلة جدًا فى شوارع الخرطوم جراء الاشتباكات، إضافة إلى توقف عدد كبير من المستشفيات.





وأضاف "عبدالرحمن" خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ السودان يشهد الآن عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول من خلال ميناء بورتسودان. وتابع: "الوضع الأمنى فى مدينة بورتسودان آمن ويشهد استقرارًا والحياة طبيعية وهادئة"، موضحًا أنه تم تشكيل لجنتين من أجل إجلاء رعايا الدول برًا وجوًا. واستكمل: "الوضع الإنسانى فى السودان فى أمس الحاجة لوقفة لما شهدته الخرطوم، وهناك الكثير من المواطنين نزحوا من الخرطوم إلى دول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان". وذكر أن مبادرة إيجاد لاقت قبولا واستحسانًا كبيرين فى الشارع السودانى، وأعطته بصيص أمل، وربما فرص نجاح هذه المبادرة تكمن فى احتكام الطرفين إلى صوت العقل، بخاصة بعد موافقة الطرفين مبدئيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

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