رئيس كوريا الجنوبية: سول ستقوم بدور «بوصلة الحرية» مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وتعهد "يون" بذلك خلال كلمة ألقاها أمام اجتماع مشترك للكونجرس الأمريكى، حيث أشار إلى تأسيس التحالف الثنائى قبل 70 عاما فى نهاية الحرب الكورية، متطلعا إلى فصل جديد من التعاون الوثيق، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وقال الرئيس الكورى: "إن تحالفنا تم تشكيله قبل 70 عاما للدفاع عن حرية كوريا.
وأصبح التحالف الآن تحالفا عالميا يحمى الحرية والسلام فى جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستفى بمسؤولياتها وتضطلع بدور يتناسب مع قدرتها الاقتصادية.
وأضاف "ستقوم كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة بدور "بوصلة الحرية"، وستحمى وتوسع حرية مواطنى العالم".
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