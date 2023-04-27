مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يحاصر ميليشيا الدعم السريع 

جدة - نرمين السيد - وأفاد إبراهيم أن الجيش السودانى حاصر ميليشيا الدعم السريع، وبدأ فى استهداف مواقع معينة تتمركز فيها هذه الميليشيا فى وسط الخرطوم، بعد وصول تعزيزات للجيش من الولايات إلى العاصمة.
ولفت إلى أن هذا الحصار قد يحسم المعركة لصالح الجيش السودانى، بخاصة بعد أن أرهقت هذه الميليشيا سكان الخرطوم بالسرقة التى طالت مراكز تجارية كبرى فى العاصمة، بعد قطع خطوط اتصالها وطرق إمداداتها، لكنها تحتمى بالمواطنين كدروع بشرية.
وكان الجيش السودانى قد أعلن صباح اليوم أن أعدادًا كبيرة من المتمردين استجابوا لنداء هجر الميليشيا والانضمام للقوات المسلحة، وبلغ عددهم 200 شخص، موضحًا أن هناك المزيد من الأشخاص سينضمون للجيش السودانى.
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