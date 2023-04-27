العالم اليوم - الوضع الإنساني يسوء في السودان وسط عقبات أمام المساعدة

انتم الان تتابعون خبر الوضع الإنساني يسوء في السودان وسط عقبات أمام المساعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 10:19 مساءً - تفاقم الوضع الإنساني في السودان إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دفع الأمم المتحدة إلى التأكيد على الجهود الإنسانية ومبادراتِ منظمات المجتمع المدني التي تقدم يد العون والمساعدة، للمساهمة على الأقل في تقليل الضرر البشري.

وتحاول منظمات المجتمع المدني في السودان جاهدة معالجة ما أفسدته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ودفع فرار السودانيين اليائسين من دولتهم المحاصرة، وفشل الهدن الدولية منظمات المجتمع المدني للبحث عن طرق تساعدهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة كانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والماء.

ومن تلك الطرق؛ إنشاء مبادرات إنسانية تهدف إلى إيجاد الاستقرار في المجتمعات المتضررة من النزاع، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية، قبل أن يصل الوضع إلى كارثة إنسانية كبرى.

نداءات دولية أخرى تنادي أيضا بضرورة السير على هذا النهج الذي يعمل على تحسين العلاقات بين مختلف الجهات في السودان، خصوصا مع بقاء مسار بناء السلام هناك هشّا وغير مؤكد.

يقول المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، الدكتور خالد أصيل: