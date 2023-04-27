مدير التحالف الأمريكى: حل أزمة السودان ربما يتطلب مبادرات عربية وإفريقية

جدة - نرمين السيد - قال توم حرب مدير التحالف الأمريكى الشرق أوسطى للديمقراطية، إنَّ هناك جهودًا مبذولة منذ اللحظة الأولى لإيجاد مخرج سياسى وسلمى لأزمة السودان، وإن صوت الرصاص كان هو الغالب الأول.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التدخل الدولى والمبادرات الدولية ربما تسهم فى حل الأزمة ولكن هل هذه الأزمة ستحل لفترة معينة بدون العودة لجذور هذه النزاعات، ويرى أن التدخل العربى والإفريقى وعلى رأسهم مصر والسعودية أفضل حل لتفادى الأزمة فى السودان.

وتابع أن تأثير الجانب الأمريكى ضعيفًا على الأزمة، لأنه فى حالة علم المخابرات الأمريكية بما سيحدث ولم يأخذوا إجراءات لازمة فهذا فشل أمريكى، بنفس الشيء حدث عندما كانت روسيا تتحضر للدخول إلى أوكرانيا ولم يتحركوا لتفادى الأزمة، وأنه لما يعرفوا بما حدث فى السودان فهى "كارثة".

وتابع أن المطلوب اليوم هو حل هذه الأزمة وبشكل سريع وفاعل ودقيق أيضًا، وذلك خوفًا من إطالة الأزمة التى تعمل على تدفق المعادين للجيش والحكومة السودانية من وسط إفريقيا مثلما حدث فى منطقة غرب دارفور.

وأكد أن مصر والجامعة العربية تقوم باجتماعات لأخذ قرارات حاسمة مع إضافة وجود المملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة لأن الدول العربية عليها مسئولية كبيرة فى غياب الدور الأمريكى بسبب ضعفه وغير قادر على حل الأزمة فى السودان.