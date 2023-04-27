وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التدخل الدولى والمبادرات الدولية ربما تسهم فى حل الأزمة ولكن هل هذه الأزمة ستحل لفترة معينة بدون العودة لجذور هذه النزاعات، ويرى أن التدخل العربى والإفريقى وعلى رأسهم مصر والسعودية أفضل حل لتفادى الأزمة فى السودان.
وتابع أن تأثير الجانب الأمريكى ضعيفًا على الأزمة، لأنه فى حالة علم المخابرات الأمريكية بما سيحدث ولم يأخذوا إجراءات لازمة فهذا فشل أمريكى، بنفس الشيء حدث عندما كانت روسيا تتحضر للدخول إلى أوكرانيا ولم يتحركوا لتفادى الأزمة، وأنه لما يعرفوا بما حدث فى السودان فهى "كارثة".
وتابع أن المطلوب اليوم هو حل هذه الأزمة وبشكل سريع وفاعل ودقيق أيضًا، وذلك خوفًا من إطالة الأزمة التى تعمل على تدفق المعادين للجيش والحكومة السودانية من وسط إفريقيا مثلما حدث فى منطقة غرب دارفور.
وأكد أن مصر والجامعة العربية تقوم باجتماعات لأخذ قرارات حاسمة مع إضافة وجود المملكة العربية السعودية لحل هذه الأزمة لأن الدول العربية عليها مسئولية كبيرة فى غياب الدور الأمريكى بسبب ضعفه وغير قادر على حل الأزمة فى السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير التحالف الأمريكى: حل أزمة السودان ربما يتطلب مبادرات عربية وإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.