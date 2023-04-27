العالم اليوم - واشنطن تبدي قلقها من انتهاكات وقف القتال في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 11:16 مساءً - أبدت الولايات المتحدة قلقها حيال تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، حسبما أعلن البيت الأبيض، الخميس.

ومنذ اندلاع القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم 15 أبريل الجاري، وافق الطرفان على وقف إطلاق النار أكثر من مرة، لكن من دون التزام كاف.

وليل الخميس، وافقت قوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 3 أيام، وذلك بعد إعلان مماثل من الجيش السوداني.

وتم التوصل إلى الهدنة وتمديدها بوساطة الولايات المتحدة والسعودية.

والهدنة الحالية، التي كان من المقرر أن تنتهي منتصف ليل الخميس، لم توقف القتال بين الجانبين، لكنها منحت عشرات الآلاف من السودانيين القدرة على الفرار إلى مناطق أكثر أمانا، وسمحت للدول الأجنبية بإجلاء المئات من رعاياها برا وبحرا.