العالم اليوم - دقلو يناقش الأوضاع في السودان مع رئيس وزراء إثيوبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:10 صباحاً - أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ليل الخميس، أنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقال دقلو في تغريدة على "تويتر"، إنه ناقش مع أحمد خلال الاتصال "الأوضاع الراهنة في السودان والموضوعات المتعلقة بالأزمة". وأضاف: "رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أهمية إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف".

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