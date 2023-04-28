الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله

جدة - نرمين السيد - وقالت فى نبأ عاجل لها: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه، إن شاء الله، اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
والأمير بندر بن متعب أحد أفراد العائلة الحاكمة السعودية، وولد عام 1983، وهو ابن الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز، والذى كان وزيرا للحرس الوطنى السعودى، ووزيرا للتجارة والاستثمار.
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