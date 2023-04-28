روسيا تتوعد السويد.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، - "إننا نعتبر قرار السلطات السويدية بطرد الدبلوماسيين الروس جزءا من موقفها تجاه روسيا، وكما تعلمون، لن نترك مثل هذه الإجراءات دون رد".

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الإجراءات تأتى وسط حملة دعائية واسعة النطاق أطلقتها وسائل الإعلام السويدية، وبالتعاون الوثيق مع دول أخرى فى شمال أوروبا أيضا.

يُذكر أن وزير الخارجية السويدى توبياس بيلستروم أعلن فى وقت سابق أن ستوكهولم ستطرد 5 دبلوماسيين روس على خلفية أنشطة، أوضح أنها "تتعارض مع وضعهم الدبلوماسى".