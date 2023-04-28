العالم اليوم - ترحيب إقليمي ودولي بتمديد الهدنة في السودان

انتم الان تتابعون خبر ترحيب إقليمي ودولي بتمديد الهدنة في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 03:22 صباحاً - رحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، من قبل الطرفين المتحاربين في السودان، الخميس، داعين إلى تنفيذه بالكامل.

وجاء في بيان صادر عن الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، إنها ترحب أيضا باستعداد الطرفين لبدء حوار من أجل وقف أكثر استدامة للأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وكان نص البيان المشترك كالتالي: "يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة)، والمجموعة الرباعية، بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية والدعوة إلى تنفيذه بالكامل".

وتابع البيان: "كما نرحب باستعدادهما للدخول في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأضاف: "ستسهم هذه المرحلة الأولية من الدبلوماسية لإنشاء عملية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية، في العمل على تطوير خطة خفض التصعيد على النحو المبين في بيان الاتحاد الإفريقي الصادر في 20 أبريل، الذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الثنائيين الآخرين".

كما أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقرار تمديد وقف الأعمال القتالية.

وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "نرحب بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة إضافية. بالاتفاق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، نحث الأطراف على الالتزام بإنهاء القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

والخميس أعلن الطرفان المتحاربان في السودان أنهما سيمددان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، أخرى لكن العنف استمر في الخرطوم ومنطقة دارفور غربي البلاد.

ولقى المئات حتفهم وفر عشرات الآلاف للنجاة بحياتهم، في أسبوعين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.