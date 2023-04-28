العالم اليوم - فتح "الملف الأسود" للمتهم بتسريب الوثائق الأميركية

انتم الان تتابعون خبر فتح "الملف الأسود" للمتهم بتسريب الوثائق الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قال مدعون فيدراليون إن الجندي الأميركي المتهم بتسريب وثائق سرية، لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"، كما كان يملك العديد من الأسلحة، وذلك في الوقت الذي استمع فيه قاض إلى طلب إطلاق سراحه بكفالة، الخميس.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن جاك تيكسيرا (21 عاما) ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، مضيفة أن دولا "معادية" قد تساعده على الفرار في حال أطلق سراحه من السجن.

وأكد المدعون خلال جلسة استماع في ورسستر في ماساتشوستس، أن الجندي الشاب يشكل "خطرا مستمرا" على الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنه يجب أن يبقى في السجن حتى محاكمته.

إلا أن فريق الدفاع عن تيكسيرا أكد أن موكله لم يعد بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، معتبرا أن الحكومة تبالغ بشأن التهديد الذي يشكله على الأمن القومي.

وقال قاضي ولاية ماساتشوستس الذي ينظر في القضية، إنه سيصدر في موعد لاحق حكما بشأن طلب تيكسيرا الإفراج عنه لحين محاكمته.

من هو المتهم؟ وماذا فعل؟

• التحق تيكسيرا بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر 2019، وكان متخصصا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• كان الشاب يستغل منصبه وتصريحه الأمني من فئة "سري للغاية" للوصول إلى المستندات السرية، التي شاركها لاحقا مع مجموعة خاصة على شبكة "ديسكورد" الاجتماعية.

• كشفت الوثائق المسربة وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.

• ألقي القبض على تيكسيرا في وقت سابق من شهر أبريل الجاري بعد تحقيق استمر أسبوعا، ووجهت إليه تهمتان تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن 10 سنوات و5 سنوات.

• كان قد كتب على منصات التواصل الاجتماعي في نوفمبر أنه يريد "قتل الكثير من الناس"، لأن ذلك سيكون "إعداما لضعاف العقول"، حسبما ذكر الادعاء في وثيقة قضائية رفعت في وقت متأخر من الأربعاء.

• أشار المدعون إلى أن تيكسيرا طلب نصيحة من مستخدم آخر على الإنترنت بشأن نوع البندقية التي سيكون من السهل تشغيلها من الجزء الخلفي من سيارة دفع رباعي، مضيفين أنه بحث عبر الإنترنت عن عمليات إطلاق نار جماعية.

• قال المدعون أيضا إن تيكسيرا يملك "ترسانة أسلحة افتراضية".

• أضافوا أن تيكسيرا فصل من المدرسة في مارس 2018، بعدما سمعه زميل له في الصف "يدلي بتصريحات عن الأسلحة، بما في ذلك قنابل مولوتوف وأسلحة نارية في المدرسة، وتهديدات عنصرية".

• في المقابل، أكد محاموه أنه يجب إطلاق سراحه ووضعه في عهدة والده بانتظار محاكمته.

• أضافوا أن الادعاء "يشارك في أحكام مبالغ فيها، ويقدم أكثر بقليل من تكهنات بأن خصما أجنبيا سيضلل تيكسيرا وينظم هروبه السري من الولايات المتحدة".