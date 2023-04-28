سفير السودان فى العراق: الأوضاع تتحسن.. و«الدعم السريع» ليس لها وجود

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "ميليشيات الدعم السريع خرجت عن القانون وهى من بدأت بالهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، واشتبكت مع عناصر الحرس الرئاسى وأوقعت منهم شهداء ومن هنا بدأت الشرارة".

وتابع "سر الختم": "حاولت ميليشيات الدعم السريع أيضًا احتلال مطار مروى فى شمال السودان واتخاذه قاعدة لتلقى الدعم اللوجستى من جهات خارجية ومن ثم واصلت عملياتها العسكرية ضد الجيش السودانى، وكان لا بد من مواجهتها على النحو الذى تشهدها البلاد الآن".

وتحدث السفير عن الأوضاع فى السودان فى الوقت الحالى قائلًا إنها فى تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن "ميليشيا الدعم السريع" ليس لها وجود أساسى الآن فى العاصمة الخرطوم أو فى باقى الولايات وتم تدمير مقارّها تمامًا وكذلك دُمِّرَت البنية التحتية لها، وأنه لا يوجد اتصال بين قادة الميليشيات وعناصرها.

وأردف: "الدعم السريع أصبحت بقايا ميليشيا هائمة فى شوارع الخرطوم تمارس النهب والسلب والبلطجة على المواطنين فى الأحياء كما تتخذ عددًا منهم دروعًا بشرية.. وجارٍ التعامل معهم".