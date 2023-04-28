وزيرة الخارجية الفرنسية: من الممكن إنهاء النزاع بين هاتين الدولتين

جدة - نرمين السيد - صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، فى تصريحاتها يوم الخميس الماضى، بإمكانية حل النزاع الدائر فى إقليم ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، الذى يستمر لأكثر من ثلاثين عاماً.





جاء ذلك أثناء إدلاء وزيرة الخارجية الفرنسية، تصريحات فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرها الأذربيجانى جيهون بيرموف، خلال زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية "باكو".

وصرحت كولونا بأن فرنسا لديها هدف واحد ورغبة واحدة وهى "المساهمة فى تحقيق السلام وإيجاد طريق السلام"، معتبرة أنها "عملية طويلة وصعبة، ولكن من الممكن النجاح فى تحقيق ذلك".

ووصلت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى باكو، مساء أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس إلهام علييف، ووزير الخارجية الأذربيجانى اليوم، بهدف تخفيف التوتر بين أذربيجان وأرمينيا بشأن قضية إقليم ناجورنى كاراباخ المتنازع عليه.

وفى الأحد الماضى، اشتعل الوضع بين البلدين، حيث أقامت سلطات أذربيجان الأحد نقطة تفتيش على الطريق الذى يربط أرمينيا بإقليم ناجورنى كاراباخ والمعروف باسم "ممر لاتشين" وهو الشريان البرى الوحيد الذى يربط أرمينيا بالإقليم المتنازع عليه، فى خطوة وصفتها يريفان بـ"الاستفزازية".

وأعلنت أذربيجان أنها أقامت نقطة التفتيش على الطريق الحيوى الذى يربط أرمينيا بالإقليم، مضيفة أنها اتخذت هذا الإجراء الأول منذ الحرب الخاطفة التى دارت بين أذربيجان وأرمينيا فى عام 2020، "لمنع النقل غير المشروع للعمالة والأسلحة والألغام من أراضى أرمينيا إلى العصابات غير الشرعية المؤلفة من قطاع الطرق الأرمن على الأراضى الأذربيجانية". وفى المقابل، نددت وزارة الخارجية الأرمينية فى بيان لها بـ"الاستفزاز الجديد والذرائع الكاذبة التى لا أساس لها".