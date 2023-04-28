العالم اليوم - 1.4 مليار دولار إيرادات "بروج" للبتروكيماويات في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 08:24 صباحاً - أعلنت شركة بروج بي إل سي "بروج"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بإيرادات بلغت 5.1 مليار درهم (حوالي 1.38 مليار دولار) مع تحقيق أرباح معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.7 مليار درهم (ما يعادل 460 مليون دولار).

كما حقق برنامج بروج لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد عن367 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار) من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، : "إنه تم الانتهاء بنجاح من عملية الصيانة الدورية الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2" في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية المقررة، لنستعيد بذلك قدراتنا الإنتاجية بالكامل بداية من الربع الثاني من هذا العام. كما قطعنا خطوات كبيرة إلى الأمام في تنفيذ برنامج تعزيز القيمة، مما أدى إلى تحسين الإيرادات وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الثابتة والمتغيرة. ونتطلع إلى استكمال هذه الخطوات الاستراتيجية خلال هذا العام".

وأضاف "دفعت الشركة في شهر أبريل أرباحاً نهائيةً قدرها 2.38 مليار درهم (حوالي 650 مليون دولار) للمساهمين، وبذلك وصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2022 بعد الاكتتاب العام إلى 3.58 مليار درهم (ما يعادل 975 مليون دولار). وتجدد الشركة التزامها بدفع توزيعات أرباح قدرها 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) عن عام 2023."

أبرز الإنجازات في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023:

ارتفعت العلاوة السعرية للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين مقارنة بالربع السابق، حيث زادت علاوة البولي إيثيلين بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 969.5 درهم (264 دولاراً) وزادت علاوة البولي بروبيلين بنسبة 17 بالمئة لتصل إلى 503.1 درهم (137 دولاراً)، مما ساعد بروج في الحفاظ على علاوات سعرية جيدة للبولي أوليفينات، والتي تعتبر ميزة تنافسية رئيسية لها.

ارتفعت أحجام المبيعات ربع السنوية بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1,157 كيلو طن مع وجود قيود على الأحجام مقارنة بالربع السابق، فيما بلغت الإيرادات نحو 5.1 مليار درهم، (حوالي 1.38 مليار دولار).

انخفضت أحجام الإنتاج خلال الربع الأول بسبب أعمال الصيانة الدورية المخطط لها لمصنع "بروج 2"، والتي تم تنفيذها وفقاً للجدول الزمني المتوقع وفي حدود الميزانية المقررة.

اكتملت عمليات الصيانة الشاملة لمصنع "بروج 2" بنجاح في 17 مارس 2023، مع عودة 200 كيلو طن إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة. وتعتبر هذه الصيانة جزءاً من برنامج الصيانة الدورية المنتظمة لمصانع بروج، والذي يهدف إلى صيانة أصول الشركة ذات المستوى العالمي والحفاظ عليها ويدعم موثوقية الشركة الرائدة في القطاع ويعزز كفاءة العمليات.

وقالت بروج، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، في بيان أنها حققت أرباحاً معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.7 مليار درهم (460 مليون دولار) في الربع الأول. ويعكس الهامش المستقر للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 33.3 بالمئة الأثر المالي الناتج عن برنامج تعزيز القيمة، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات بفضل حزمة المنتجات المميزة التي توفرها الشركة وتنوعها، مما عوض بشكل جزئي تأثير انخفاض أحجام الإنتاج.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة 730.8 مليون درهم (199 مليون دولار)، مع انخفاض حجم المبيعات الذي قابله جزئياً ارتفاع الأسعار. وكان معدل تحويل التدفقات النقدية في الربع الأول قوياً للغاية، حيث بلغ 82 بالمئة، مع زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 8 بالمئة على أساس ربع سنوي دعماً للصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 2.

تأثير إيجابي كبير لبرنامج تعزيز القيمة

حقق برنامج الشركة لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً يزيد عن 367 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار)، من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات مع نهاية الربع الأول من عام 2023.

وبالرغم من أن التكاليف المرتفعة للمواد الأولية للبروبيلين في الربع الأول تعكس اتجاهات السوق الكلية، مع انخفاض معدل تشغيل "وحدة تحويل الأوليفينات" ذات التكلفة المحدودة لإنتاج البروبيلين بسبب الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 2، تواصل الشركة العمل بشكل مريح ضمن الربع الأعلى من منحنى التكلفة العالمي، بفضل عقود المواد الأولية التنافسية، فضلاً عن مزايا التكلفة، وتوفر قاعدة أصول حديثة.

من المتوقع أن يحقق برنامج تعزيز القيمة الذي يركز على تحسين الإيرادات وكفاءة التكاليف المتغيرة والثابتة تأثيراً بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023، مما يخفف ضغوطات الأسواق ويضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

كما تتوقع بروج أن يؤدي البرنامج إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة بنسبة 15 بالمئة في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك اعتباراً من عام 2024 فصاعداً، مقارنة بخط الأساس المحدد في عام 2022.

ميزانية عمومية قوية وتحويل عالي للتدفقات النقدية يدعم توزيعات الأرباح المستقبلية والنمو

بفضل التركيز المستمر على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية، ونظراً لتوفر رصيد نقدي كبير يزيد عن 3.67 مليار درهم (1 مليار دولار)، قامت بروج في شهر يناير 2023 بإعادة سداد 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار) من تسهيلاتها التجارية الآجلة والبالغ قيمتها 13.4 مليار درهم (3.65 مليار دولار)، مما أسهم في تحقيق توفير أكبر عبر خفض تكاليف الفائدة. وستواصل الشركة تعزيز ميزانيتها العمومية مع سعيها لتحقيق النمو وضمان قدرتها على توزيع الأرباح في المستقبل.

وفي فبراير 2023، فوّض مجلس إدارة شركة بروج الإدارة التنفيذية بالشركة لاستكشاف فرص التوسع الدولي، مع التركيز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة.

التوقعات المستقبلية

لا يزال النشاط في أسواق بروج الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أقوى من الأسواق المتقدمة، مع معدلات نمو اقتصادي تفوق الاقتصادات المتقدمة.

لذلك تتوقع إدارة بروج نمواً مستقراً في الطلب على البولي أوليفينات في مناطقها الأساسية وعودة أحجام المبيعات إلى مستويات تعادل أحجام الإنتاج. لقد أسهم تميز منتجات الشركة بفضل اعتمادها على تقنية Borstar®، وقدراتها الابتكارية، ونهج الأسواق المستهدفة المتكامل في تعزيز مكانة بروج الراسخة والمستدامة في السوق، تدعمه قدرة بروج على تغيير حجم الإنتاج بما يتناسب مع التغير في الطلب. وتتوقع الإدارة الحفاظ على علاوات سعرية جيدة بما يتماشى مع توجيهاتها على المدى المتوسط خلال الدورة والبالغة 734.5 درهم (200 دولار) للطن الواحد من البولي إيثيلين و514.1 درهم (140 دولار) للطن الواحد من البولي بروبيلين.

تعين الدكتور حسن كرم رئيساً تنفيذياً للعمليات

من ناحية أخرى، أعلنت شركة بروج بي ال سي، الجمعة، عن تعيين الدكتور حسن كرم رئيساً تنفيذياً للعمليات في بروج اعتباراً من 1 مايو 2023. وسيخلف الدكتور حسن السيد لويس ديسال الذي سيغادر بروج بعد 6 سنوات من النجاح في قيادة عمليات الشركة. سيقوم السيد لويس ديسال، بمساعدة الدكتور حسن خلال العملية الانتقالية لضمان سلاسة سير العمليات واستمرارية الأعمال، قبل أن يعود إلى شركة بورياليس لتولي منصب آخر.

يتمتع الدكتور حسن بخبرة 29 عاماً في عمليات التكرير، كما شغل مناصب عليا في وظائف مختلفة في شركة أدنوك للتكرير، حيث تولى قيادة نمو وتحول ثقافة الشركة القائمة على الأداء. ومن خلال منصبه الأخير كنائب للرئيس التنفيذي لعمليات المصنع في مصفاة الرويس، قام الدكتور حسن بدور فعال في تطوير الموقع الذي أصبح واحداً من أكبر مجمعات مصافي التكرير في العالم، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الأداء التجاري والنمو المستدام لعمليات المصفاة.