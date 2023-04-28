السلطات الأوكرانية: إسقاط 11 صاروخ كروز روسى فوق كييف

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، قال مسؤولون أوكرانيون إن الضربات الصاروخية الروسية استهدفت مدنًا أوكرانية عدة ليلاً، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل فى مدينة دنيبرو فى وسط البلاد الشرقى.
وقال رئيس بلدية المدينة عبر تليجرام، إن الصواريخ "تسببت بمقتل مدنيين مجددًا فى دنيبرو"، مضيفًا أن الضحيتين هما "امرأة شابة وطفل فى الثالثة".
كما أشار إلى أن الدفاعات الجوية فى العاصمة تمكنت من إسقاط 11 صاروخ كروز روسيا ليل الخميس إلى فجر الجمعة، لافتًا إلى أنه تم تدمير تلك الصواريخ فى سماء كييف، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين.
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