جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقارير تفيد بتعرض سفينة لهجوم فى جنوب بلدة نشطون الساحلية باليمن. وأوضحت الوكالة البريطانية، فى بيان لها، أنه تم إطلاق أعيرة نارية على السفينة، مضيفة أنه تم رصد 3 قوارب، تقل كل منها 3 أو 4 أشخاص على متنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرية البريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة بلدة نشطون فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.