مقتل 3 طيارين أمريكيين وإصابة آخر جراء تحطم مروحيتين بولاية ألاسكا

جدة - نرمين السيد - وأضافت تريس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن المروحيتين من طراز "AH-64 Apache" كانتا فى قاعدة فورت واينرايت بالقرب من مدينة فيربانكس وتحطمتا أثناء عودتهما من رحلة تدريبية.

وأشارت المتحدثة العسكرية الأمريكية أن المروحيتين كان بها 4 طيارين توفى 3 منهم فى الحادث، وتم نقل الطيار الناجى الوحيد إلى المستشفى.