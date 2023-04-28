مقتل 33 جنديا وإصابة 12 آخرين فى هجوم على موقع عسكرى شرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وذكر جيش بوركينا فاسو، وفقا لقناة "فرانس 24"، أن الجنود الذين حوصروا فى الهجوم قتلوا ما لا يقل عن 40 إرهابيا قبل وصول التعزيزات، موضحا أن الهجوم استهدف الوحدة العسكرية فى أوغارو بالمنطقة الشرقية فى بوركينا فاسو.
جدير بالذكر أن بوركينا فاسو واحدة من عدة دول فى غرب إفريقيا تقاتل تمردا عنيفا من المتشددين امتد من مالى المجاورة على مدار العقد الماضى، وأدى لمقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليونى شخص.
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