وزير خارجية روسيا: الغرب يسعى لهزيمتنا استراتيجيا من خلال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن واشنطن وحلفائها قوضوا هيكل الأمن العالمى بشكل خطير، فى محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، مشددًا على أن الهدف الحقيقى للغرب فى أوكرانيا، هو هزيمة روسيا من الناحية الاستراتيجية، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على وضعه الاحتكارى.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار شويجو، خلال اجتماع لوزراء الدفاع للدول المشاركة فى منظمة شنغهاى للتعاون فى نيودلهى، إلى أن دول حلف شمال الأطلسى نشرت "كلها تقريبًا" قدراتها العسكرية ضد روسيا، موضحًا أن الاجتماع الحالى مع زملائه فى منظمة شنغهاى للتعاون ينعقد على خلفية وضع دولى غير مستقر للغاية وأوضح وزير الدفاع الروسى، أنه فى محاولة للحفاظ على الهيمنة العالمية، قوضت الولايات المتحدة وحلفاؤها هيكل الأمن العالمى بشكل خطير، وبمبادرة منهم، بدأت عملية هدم وتفكيك الاتفاقات الرئيسية بشأن الحد من التسلح وبناء الثقة، مؤكدًا أن هناك تغييرات جوهرية وديناميكية تحدث ولا رجعة فيها فى عملية تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، مضيفًا أن الغرب يتصدى بنشاط لهذا وأشار شويجو إلى أن واشنطن أنهت فى البداية من جانب واحد معاهدة الصواريخ السوفييتية الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية، ورفضت التصديق على اتفاقية التكيف مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا، ثم انسحبت من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة المدى والقصيرة المدى.

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