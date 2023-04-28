مصرع 11 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء غرق زورق غرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوكالة "نيومان سيدهاكاريا" قوله إن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهدها من أجل البحث عن تسعة أشخاص لايزالوا فى عداد المفقودين، مشيرا إلى أن معظم القتلى من السيدات والأطفال.

وأضاف سيدهاكاريا، أن معظم الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا فاقدين للوعى بعدما تقطعت بهم السبل فى المياه لساعات، مشيرا إلى أن الزورق "إيفلين كاليستا 01" كان يقل 72 راكبا معظمهم من العائدين من زيارات إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الفطر مع عائلاتهم بالإضافة إلى ستة من أفراد طاقمه.

وأشارت القناة إلى أن الزورق غرق عقب نحو ثلاث ساعات من مغادرته ميناء فى بلدة "تمبلهان" بمدينة "إندراجيرى هيلير" فى مقاطعة "رياو"، حيث كان متجها إلى مدينة "تانجونج بينانج" بإحدى المقاطعات المجاورة.

من جانبه، قال قائد الشرطة المحلية "نورهايات" إنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، إلا أن بعض الناجين أبلغوا السلطات أن القارب انقلب عقب اصطدامه بقطعة خشبية كبيرة أثناء الإبحار وسط رياح قوية.