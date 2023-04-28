رئيسة البرلمان الأوزبكى: 40 تشريعا للقوانين لتمكين المرأة فى البلاد

جدة - نرمين السيد - أكدت تنزيلا ناربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ فى أوزبكستان، أن الحكومة الأوزبكية تضع تمكين المرأة على رأس أولوياتها، حيث قامت بسن 40 تشريعا أو تعديلا للقوانين بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسى، وذلك بهدف جعل البلاد أكثر جذبا للاستثمار الأجنبى، مشيرة إلى أن الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف أكد على دعمه لسياسة الانفتاح على العالم وتوفير كافة السبل لجذب الاستثمار.





جاء ذلك فى جلسة خاصة عن دعم دور المرأة فى تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ثانى يوم أعمال منتدى طشقند الدولى للاستثمار بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ورابطة الدول المستقلة وتركيا والصين وجنوب شرق آسيا والهند ومصر بجانب الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أن الشركاء الدوليين مثل البنك الدولى والبنك الآسيوى للتنمية والبنك الأوروبى للتعمير يدعمون استراتيجية أوزبكستان لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن تقديرات البنك الدولى تفيد بأن المساواة بين الجنسين تؤدى إلى زيادة الناتج الإجمالى المحلى فى العالم إلى 8 تريليونات دولار فى حين أن تمكين المرأة فى أوزبكستان يؤدى إلى زيادة الناتج الإجمالى المحلى إلى 20 فى المائة.

وأفادت بأن البنك الدولى له نظرة إيجابية للإصلاحات الخاصة بتمكين المرأة فى أوزبكستان التى تعد من أسرع الدول التى تحقق نموا والتى تتبنى أجندة طموحة للنمو الاقتصادى لافتة إلى ارتفاع نسبة رائدات الأعمال إلى 37 فى المائة فى البلاد بالمقارنة ب21 فى المائة عام 2017 بينما وفرت أوزبكستان 185 ألف فرصة عمل للنساء.

وقالت ناربايفا إن 60 فى المائة من النساء اللائى يعيشن فى المناطق الريفية يسعن إلى عمل مشروعات صغيرة لهن، مؤكدة على أهمية دمج النساء والفتيات فى المجتمع الأوزبكى. وأضافت أن أوزبكستان أطلقت مبادرة منتدى تمكين القيادات النسائية فى وسط آسيا عام 2021 الذى يعمل على دعم وتمكين النساء من خلال توحيد جهود دول آسيا الوسطى وكذلك توفير فرص للتعليم والتدريب للنساء والفتيات.. منوهة فى هذا الصدد أن طشقند تقدم الدعم لتعليم للنساء والفتيات فى أفغانستان.

وذكرت أن الرئيس ميرضيائيف وضع كافة الإمكانيات لتمكين المرأة والاستفادة من أفضل الممارسات فى الدول الأخرى، مؤكدة على الاهتمام بتمكين المرأة الأوزبكية فى المجالات الهامة مثل تكنولوجيا المعلومات فضلا عن إيجاد فرص عمل فى البلاد.