العالم اليوم - بالصور.. طائرة إجلاء تركية تتعرض لإطلاق نار بالسودان

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. طائرة إجلاء تركية تتعرض لإطلاق نار بالسودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 12:22 مساءً - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الجمعة، الاتهامات بشأن إطلاق النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بخزانات الوقود.

وأكدت وزارة الدفاع التركية إطلاق النار على طائرة الإجلاء وقالت إنه لم تقع إصابات.

واتهم الجيش السوداني في بيانه قوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطائرة أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه أن الطائرة هبطت بسلام ويجري إصلاحها.

من جانبها، نفت قوات الدعم السريع إطلاق النار على الطائرة وقالت إن الجيش ينشر "الأكاذيب".

وذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها: "ظلت قواتنا ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وافقنا عليها منذ منتصف الليل ولا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا بأم درمان".

وقتل المئات وفر عشرات الآلاف بعد أسبوعين من تفجر الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

واتفق الطرفان، مساء الخميس، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، لكن القتال اندلع في أجزاء من العاصمة الخرطوم، الجمعة، حسبما قال شهود وأظهر بث فيديو مباشر.