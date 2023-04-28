موفد القاهرة الإخبارية: فرق الهلال الأحمر المصرى تقدم عملا بطوليا فى أرقين

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد أبو زيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، أن فرق الهلال الأحمر المصرى تقدم عملًا استثنائيًا وبطوليًا، لافتًا إلى أن معبر أرقين يستقبل القادمين من السودان على مدار الساعة.





وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أن فرق الهلال الأحمر تقدم كل سبل الدعم سواء للمصريين أو الجنسيات المختلفة القادمين من السودان، متابعًا: "هنا فى معبر أرقين تجد كل أشكال الدعم". وتابع: "هناك خيمتان كبيرتان محملتان بكل السبل اللازمة من مواد إعاشة ومواد إغاثية بالإضافة لبعض مستلزمات الأطفال من حليب وغيره، تم تدشينهما من جانب فرق الهلال الأحمر المصرى، وقد نشاهد خيمة ثالثة سيتم نصبها لمساعدة القادمين من السودان". وأشار إلى أن إحدى السيدات السودانيات كانت قد اشتكت من فقدان حليب الأطفال خلال الرحلة الشاقة، لكن كل وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والطبية والأدوية متوافرة فى معبر أرقين.

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