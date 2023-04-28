«التعاون الخليجى» وأذربيجان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى جاسم محمد البديوى، مع سفير جمهورية أذربيجان لدى السعودية شاهين عبداللاييف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دول المجلس وأذربيجان وبحث الوسائل الكفيلة لتنميتها وتطويرها فى شتى المجالات.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء شهد أيضا بحث تفعيل كافة مجالات التعاون بين الجانبين، بما فى ذلك الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن الغذائى، والثقافة والسياحة والتعليم والتواصل بين الشعوب، والعمل على عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادى الخليجى- الأذربيجانى بناءً على نجاح المنتدى الأول فى عام 2017، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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