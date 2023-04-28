«معاناة لا يمكن وصفها».. الأوضاع الصحية فى السودان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، المعاناة الإنسانية لا يمكن وصفها، والاشتباكات الحادة والقتال العنيف مستمر على الأرض، والوضع الصحى يتدهور رغم إعلان الهدنة.
وما زاد الوضع الصحى تعقيدا، هو بُعد المسافات الشاسعة بين الأقاليم الأمر الذى يجعل من الصعب انتقال سيارات الإسعافات، وصعوبة فى وصول المرضى والمصابين إلى المستشفيات، فضلا عن خروج عدد كبير من المستشفيات من الخدمة فى الخرطوم، ووجود نقص شديد فى الخدمات الطبية مثل الأكسجين والأدوية، وانخفاض مخزون الدم بشكل كبير فى أماكن الخدمات الطبية، وانقطاع الكهرباء عن المستشفيات.
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