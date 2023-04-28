العالم اليوم - نزيف عيني لرجل سنغالي.. نذير بتفشي المرض الخطير

انتم الان تتابعون خبر نزيف عيني لرجل سنغالي.. نذير بتفشي المرض الخطير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 03:22 مساءً - قال مسؤولون في وزارة الصحة السنغالية إن رجلاً توفي بسبب نزيف في العين بالسنغال، مما أثار مخاوف من تفشي حمى الكونغو الشبيهة بالإيبولا.

وبدأ الرجل البالغ من العمر 35 عاما يعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى، ثم بدأ يعاني من نزيف بالعين.

وحمى الكونغو مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق القراد والماشية، ومن الممكن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر بالملامسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه إفريقيا تفشيًا جديدًا لفيروس ماربورغ، وهو مرض نزفي مثل حمى الكونغو.

تظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل: