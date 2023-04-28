العالم اليوم - عائدات السياحة في تركيا تقفز 32 بالمئة بالربع الأول من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 03:22 مساءً - ارتفعت عائدات السياحة في تركيا بنسبة 32.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لتحافظ على الاتجاه القوي الذي عادت إليه العام الماضي، على الرغم من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في فبراير.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الجمعة أن عائدات السياحة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قد بلغت 8.69 مليار دولار.

وفي عام 2022، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسيا عند 46.28 مليار دولار مع انحسار وباء كورونا.

وكان قطاع السياحة في تركيا قد سجل ارتفاعا قياسيا سابقا في العائدات إلى 34.5 مليار دولار في عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

ورغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها تركيا، استطاع القطاع السياحي في البلاد أن يحقق نتائج إيجابية، تمثلت باستقبال أكثر من 40 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من 2022.

وخلال العام الجاري، ارتفع عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في فبرير الماضي بنحو 21.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.87 مليون زائر في فبراير، مقابل حوالي 538 ألف في فبراير 2021.

وتعتبر السياحة مصدر دخل أساسي من العملات الأجنبية لتركيا.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، نهاية مارس الماضي، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قد زادت بنحو 1.4 مليار دولار إلى 19.99 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهي في 17 مارس.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية بسبب التدخلات في السوق فضلا عن حدوث أزمة عملة في ديسمبر عام 2021.

وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في عام 2021.