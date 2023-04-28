العالم اليوم - بعد إنجابه 550 طفلا.. محكمة هولندية تعاقب "الرجل الخارق"

انتم الان تتابعون خبر بعد إنجابه 550 طفلا.. محكمة هولندية تعاقب "الرجل الخارق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 03:22 مساءً - حكمت محكمة في لاهاي هولندية، الجمعة، بمنع رجل من التبرع بالمزيد من الحيوانات المنوية، بعد أن أنجب ما لا يقل عن 550 طفلا في هولندا ودول أخرى، وضلل أولياء أمور محتملين بشأن عدد الأبناء الذين ساعد في إنجابهم.

وأمر قاض في محكمة لاهاي الجزئية بالمنع في أمر قضائي قدمه والدا طفل تم إنجابه بحيوانات منوية للمتبرع، ومؤسسة تمثل الآباء الآخرين.

وأشارت المحكمة إلى أنه "بموجب الإرشادات الهولندية، يسمح للمتبرعين بالحيوانات المنوية بإنجاب 25 طفلا كحد أقصى من 12 أما"، لافتة إلى أن "المتبرع كذب على الوالدين المحتملين بشأن تواريخ تبرعاته".

وقالت المحكمة في قرارها المكتوب: "المتبرع جوناثان، قدم الحيوانات المنوية للعديد من عيادات الخصوبة الهولندية، وعيادة في الدنمارك، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين تواصل معهم من خلال الإعلانات والمنتديات عبر الإنترنت".

من جانبه، قال محامي المتبرع في جلسة استماع بالمحكمة، إنه "كان يريد مساعدة غير القادرين على الإنجاب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت المحكمة في بيان، أن القاضي- الذي نظر في الدعوى المدنية- قال إن المتبرع "تعمد الكذب بشأن هذا الأمر من أجل إقناع الوالدين بأخذه كمتبرع".

وأضافت المحكمة: "يواجه كل هؤلاء الآباء الآن حقيقة أن أطفال عائلاتهم هم جزء من شبكة قرابة ضخمة، مع مئات من الإخوة غير الأشقاء، وهو ما لم يختاروه".

واستطردت: "هذا كان أو يمكن أن له عواقب نفسية اجتماعية سلبية على الأطفال، لذلك من مصلحتهم ألا يتم توسيع شبكة القرابة هذه أكثر من ذلك".

واعتبرت المحكمة أن "القضية تتعلق بتضارب الحقوق الأساسية. من ناحية، الحق في احترام خصوصية الوالدين والأطفال.. ومن ناحية أخرى، نفس الحق للمانح".

وقضت المحكمة بأن "مصالح أبناء المتبرع وآبائهم تفوق اهتمام المتبرع بالاستمرار في التبرع بالحيوانات المنوية للآباء المحتملين الجدد".

وأمرت المحكمة الرجل بوقف جميع التبرعات "فورا"، وقالت إنه يجب أن يدفع 100 ألف يورو (110 آلاف دولار) لكل قضية إذا خالف الحظر.